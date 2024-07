Stalker 2 : Heart of Chornobyl repoussé (encore) à novembre

C’est désormais une habitude : le très attendu Stalker 2: Heart of Chornobyl a une nouvelle fois été reporté, cette fois au 20 novembre prochain. Le lancement du jeu sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass était initialement fixé au 5 septembre prochain. Sachant que le développement du titre a démarré en 2010, cela signifie que Stalker 2 n’est pas loin de dépasser Duke Nukem Forever en ce qui concerne le plus long retard dans l’histoire du jeu vidéo. Pour rappel, Duke Nukem Forever a accouché après 15 ans de développement.

Reste que le studio ukrainien GSC Game World a une énorme excuse : l’invasion de la Russie a chamboulé le développement (certains développeurs sont même morts au combat), et le studio, qui était basé à Kyiv, a été obligé de se délocaliser à Prague pour poursuivre ses opérations. A cette époque, la sortie du jeu était encore planifiée pour la fin de l’année 2022. Le jeu serait terminé désormais, mais de nombreux bugs subsistent : « Nous savons que vous en avez peut-être assez d’attendre, et nous apprécions vraiment votre patience. Ces deux mois supplémentaires nous donneront la chance de corriger davantage ‘d’anomalies inattendues’ (ou simplement ‘bugs’ comme vous les appelez), » a écrit Yevhen Grygorovych, directeur du jeu chez GSC Game World, dans un communiqué de presse. « Nous sommes aussi impatients que vous de sortir enfin le jeu et de vous permettre de l’expérimenter par vous-même. »

Histoire de faire patienter les joueurs dans les meilleures conditions possibles, GSC annonce dans la foulée qu’une vidéo détaillée du jeu sera diffusée le 12 août prochain. La vidéo comprendra des interviews de développeurs et bien sûr de longues séquences de gameplay.