Bing se booste à l’IA avec une nouvelle présentation des résultats de recherche

C’est un grand jour pour le moteur de recherche Bing . En effet, à partir de ce jeudi 25 juillet, les résultats de recherche dans Bing profitent des avancées de l’IA avec un toute nouvelle présentation qui met réellement en avant les éléments en rapport avec la requête de l’utilisateur. Les résultats sont désormais séparés en trois colonnes avec à gauche un Index permettant de se rendre rapidement aux sous-sections, au centre un article de synthèse répondant directement à la recherche suivi par les sources correspondantes et des sections en lien avec la question, et à droite l’ensemble des liens que l’on aurait traditionnellement obtenus avec l’ancien mode de recherche (voir ci-dessous)

C’est en effet plus clair, mieux organisé, et la réponse à la requête initiale s’en trouve bien mieux « contextualisée » et enrichie. Microsoft estime que « cette expérience permet de maintenir le nombre de clics vers les sites web et de soutenir la santé de l’écosystème web ». Plus impressionnante ici est la façon dont Bing prend de l’avance sur Google Search, pourtant le moteur de recherche le plus populaire dans le monde. Google était pourtant le premier à se lancer dans le grand bain du moteur de recherche dopé à l’IA via la fonction AI Overview, mais les premiers essais s’étaient conclus par de nombreuses erreurs ou anomalies si bien que Google a du revoir sa copie (dont on attend encore la version finale).