The Run : Got Next : le digne successeur de NBA Street ? (trailer)

Scott Probst n’est pas un nom inconnu du milieu du JV. L’ex-producteur d’Electronic Arts (notamment sur un titre comme Dead Space 2, excusez du peu…) a quitté EA pour créer son studio indépendant en 2021, Play by Play. Trois ans plus tard, le studio est toujours vivant et vient même de dévoiler son premier jeu, The Run : Got Next, qui est rien moins qu’un jeu de basket-arcade qui rappelle fortement l’addictif NBA Street. Le premier trailer du jeu ne montre aucun gameplay, mais permet toutefois d’admirer la belle direction artistique en cell shading et largement inspirée par le Comics « urbain » au niveau du style. Les personnages sont typés jusqu’à la caricature, et c’est ça qui est bien.



Le gameplay sera à priori très classique, avec deux équipes de trois joueurs qui s’affronteront sur des terrains de jeux en plein air. Le jeu a aussi des propositions originales, comme le fait que les joueurs peuvent apparaître d’un seul coup sur le terrain. Vivement les premiers séquences de gameplay, que l’on puisse continuer à s’enthousiasmer pour ce qui sera peut-être le digne successeur de NBA Street. The Run : Got Next sortira en 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.