TikTok écope d’une amende pour des données inexactes sur les contrôles de sécurité

TikTok a écopé d’une amende de 1,875 million de livres (2,2 millions d’euros) au Royaume-Uni pour avoir failli à fournir dans les temps des informations demandées par le régulateur, a annoncé le gendarme des médias et télécommunications Ofcom.

« L’Ofcom a infligé aujourd’hui à TikTok une amende de 1,875 million de livres pour ne pas avoir répondu avec précision à une demande formelle d’informations sur sa fonction de sécurité du contrôle parental », a annoncé le régulateur dans un communiqué. Il reproche au réseau social d’avoir fourni fin 2023 des informations inexactes sur cette fonctionnalité et d’avoir tardé à rectifier son erreur.

« Il n’y a aucune preuve que la violation a eu lieu délibérément ou par imprudence, et nous n’avons aucune raison de croire que TikTok a réalisé un gain, financier ou autre, à la suite de cette violation », remarque l’Ofcom dans sa décision. Pour autant, « ce retard nous a obligés (…) à supprimer » d’un rapport de transparence sur la sécurité des enfants « les détails sur l’efficacité du contrôle parental de TikTok, perturbant considérablement notre travail », a souligné l’Ofcom.

« TikTok a finalement fourni des données précises, quoique partielles, à notre demande d’informations le 28 mars 2024, soit plus de sept mois après la date limite initiale », a précisé le régulateur.

TikTok a réagi aujourd’hui à cette décision en déclarant :

ar inadvertance, nous avons fourni des informations inexactes à l’Ofcom concernant l’utilisation de Family Pairing au Royaume-Uni, ce qui a considérablement sous-estimé le nombre réel de personnes utilisant cet outil parental novateur. Bien que nous ayons par la suite fourni les informations correctes, nous n’avons pas respecté nos obligations en ne signalant pas l’erreur plus tôt, et nous nous excusons pour les perturbations que cela a causées. Nous nous sommes engagés à coopérer pleinement à toutes les demandes de l’Ofcom et avons apporté des améliorations à nos processus internes.