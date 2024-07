Tesla : chute brutale du bénéfice net

L’ère glorieuse de Tesla appartient bien au passé. Le constructeur automobile américain vient de publier ses chiffres pour le second trimestre 2024, et ces derniers ne sont pas bons, pas bons du tout même. Le bénéfice net de la société a brutalement chuté de 45% sur la période, à 1,48 milliard de dollars, ce qui est le résultat de baisses de prix drastiques afin de soutenir une demande morose. Malgré ses efforts tarifaires, la production de véhicules Tesla est réduite de 14,4 % sur le Q2 (410.831 véhicules) et les ventes baissent de 4,8 % (443.956 véhicules), ce qui reste malgré tout un peu mieux que ce que prévoyaient les analystes. Les revenus de Tesla liés au secteur automobile ont eux aussi plongé, de 7%, à 19,9 milliards de dollars.

Ce gros coup de mou de la branche auto est compensé en partie par le doublement des ventes de batteries Powerwall et de produits solaires, ces produits ayant généré pas moins de 3 milliards de dollars sur le Q2. Ce boost inattendu ainsi que les 890 millions de dollars de crédits règlementaires ont permis au chiffre d’affaires de Tesla de mieux résister que prévu : le CA du groupe a augmenté de 2% lors du second trimestre 2024, à 25,5 milliards de dollars. Plus inquiétant sans doute, la marge opérationnelle de Tesla a littéralement fondu de 33% sur le Q2 et n’est plus que de 6,3%. Elon Musk a eu beau annoncer que le Cybertruck est le pickup électrique le plus vendu aux Etats-Unis depuis son lancement ou que l’IA intègrera les véhicules de la marque à l’avenir, ces résultats n’auront satisfait les investisseurs…