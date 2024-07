Netflix choisit comme nouveau patron de sa division gaming… un ancien dirigeant d’Epic Games

Il y a du mouvement dans l’organigramme de Netflix. Le géant du streaming poursuit ses efforts dans le secteur du jeu vidéo et se donne les moyens de ses ambitions. Alain Tascan, qui jusqu’ici était vice-président exécutif du développement chez Epic Games, occupera donc le poste de directeur de la division gaming de Netflix. Ce dernier reprendra donc le siège laissé vacant par Mike Verdu, qui intègre une équipe chargée de l’« innovation dans les jeux ».

C’est évidemment une grosse prise pour Netflix : Alain Tascan a supervisé au niveau de la production des jeux comme Fortnite, Lego Fortnite, Rocket League ou bien encore Fall Guys. Du très lourd donc, qui semble confirmer que Netflix voit grand dans le secteur du JV. De fait, la firme au N rouge a considérablement étoffé son catalogue de titres mobiles, avec de nombreux jeux primés et de qualité (Hades, Spiritfarer, Twelve Minutes, TMNT: Shredder’s Revenge, etc.). Netflix a aussi confirmé il y a quelques heures que 80 titres arriveraient sur son service plus ou moins prochainement. Il en faudra beaucoup plus encore pour que Netflix puisse réellement peser sur le marché du JV, mais c’est certainement le chemin à suivre (n’est-ce pas Apple Arcade ?).