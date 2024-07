Rebel Moon : un trailer (VF) bien sanglant pour le Director’s Cut de Zack Snyder

Zack Snyder va t-il nous refaire le même coup que Justice League ? Pour rappel, le réalisateur américain avait dû quitter le tournage du film pour des raisons familiales, avant de carrément renier le métrage qui avait été terminé par Joss Whedon et largement caviardé par la production. De retour aux manettes, Snyder avait remonté le film original, appliqué une nouvelle colorimétrie et rajouté de longues séquences, au point que le second film apparait bien meilleur surtout beaucoup plus cohérent avec sa tonalité dramatique générale. En sera t-il de même pour Rebel Moon ? La production de Netflix a été étrillé par la critique, mais après tout, il en était de même avant que Snyder ne remonte son Justice League.

Le trailer de la Director’s Cut de Rebel Moon dévoile en tout cas de gros changements par rapport au film initial. Les combats sont plus brutaux, plus gores aussi, avec de belles gerbes de sang qui zèbrent l’écran. On aperçoit aussi de toutes nouvelles séquences, et globalement, tout semble d’un coup plus raccord avec les promesses initiales même s’il faudra vérifir ça de visu. Rebel Moon Director’s Cut sera visible sur Netflix le 2 août prochain (les deux parties seront diffusées ensemble).