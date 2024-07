L’opérateur britannique BT a écopé d’une amende de 17,5 millions de livres (20,8 millions d’euros) du régulateur des médias et télécommunications Ofcom pour une panne « catastrophique » des services d’appels d’urgence l’été dernier.

« L’Ofcom a infligé aujourd’hui à BT une amende de 17,5 millions de livres pour avoir été mal préparé à répondre à une panne catastrophique de son service de traitement des appels d’urgence l’été dernier », a annoncé le régulateur dans un communiqué. BT gère les appels aux numéros d’urgence 999 et 112 au Royaume-Uni et la panne, qui remonte au 25 juin 2023, a affecté 14 000 appels d’urgence et a duré plus de 10 heures.

« Pouvoir contacter les services d’urgence peut faire la différence entre la vie et la mort. Ainsi, en cas de perturbation de leurs réseaux, les prestataires doivent être prêts à réagir rapidement et efficacement », a commenté Suzanne Cater, une responsable de l’Ofcom.

Selon les éléments de l’enquête du régulateur, BT « ne disposait pas de systèmes d’alerte suffisants (…) ni de procédures adéquates pour évaluer rapidement la gravité, l’impact et la cause probable d’un tel incident ou pour identifier des mesures d’atténuation ».

BT se défend sur le sujet en affirmant que le niveau observé l’année dernière n’avait jamais été vu auparavant. Il assure par ailleurs avoir mis en place diverses mesures pour éviter que cette série d’événements ne se reproduise à l’avenir.