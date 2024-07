Warner rachète le studio derrière le brawler MultiVersus

C’est une décision qui semble a priori logique : Warner annonce avoir racheté le studio Player First Games, à qui l’on doit le brawler multi-joueurs MultiVersus. Ce jeu reprend nombre des franchises iconiques de Warner, dont les personnages Batman, Bugs Bunny, l’agent Smith de The Matrix ou bien encore le tandem Rick et Morty. Ce rachat acte donc le fait que Warner prend la main sur un jeu basé sur ses propres franchises, sachant que le géant américain dispose déjà d’une division jeu vidéo.

Ce rachat ne changera pas grand chose en l’état : les cofondateurs de Player First Games, Tony Huynh et Chris White, continueront de diriger le studio, mais évidemment ces derniers devront désormais en référer à Carlos Barbosa, vice-président et chef du studio Warner Bros. Games. Rien ne bouge aussi concernant le jeu MultiVersus, qui voit régulièrement arriver de nouveaux personnages même si une suite ne semble pas à l’ordre du jour (du moins pas tout de suite).

MultiVersus est disponible sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S et PC. Seule manque étrangement à l’appel la Nintendo Switch.