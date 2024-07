Panne informatique mondiale : rien ne suggère une cyberattaque selon l’Anssi

Une importante panne informatique des PC Windows causée par la suite de cybersécurité CrowdStrike depuis quelques heures maintenant. Mais selon l’Agence française de sécurité informatique (Anssi), rien ne suggère qu’il s’agit d’une cyberattaque.

« L’Anssi a été informée ce matin de la panne informatique affectant de nombreuses entités dans le monde. Les équipes sont pleinement mobilisées pour identifier et appuyer les entités affectées en France et comprendre, en lien avec les éditeurs concernés, l’origine de cette panne. Aucun élément en l’état ne donne à penser que cette panne soit le résultat d’une cyberattaque », a indiqué l’Anssi à l’AFP.

Avions cloués au sol, files d’attente dans les aéroports, problème de télécommunication de la TV australienne ABC ou du groupe français Canal+, Bourse de Londres perturbée : depuis quelques heures, le nombre d’entreprises faisant état de panne ou de perturbations se multiplie. D’autres secteurs sont touchés, comme la Fnac qui a son site hors ligne.

« La panne de service majeure affectant les applications et services de Microsoft est suivie au plus haut niveau. Mes équipes sont en lien avec Microsoft France pour évaluer ses conséquences et informer les services de l’État, sous l’autorité du Premier ministre », a écrit la secrétaire d’État française chargée du Numérique Marina Ferrari sur le réseau social X (ex-Twitter).

De son côté, CrowdStrike a reconnu un problème dans la distribution d’une mise à jour de sécurité. George Kurtz, le dirigeant de l’entreprise, a déclaré qu’un correctif était en cours de déploiement.