Netflix a gagné plus de 8 millions d’abonnés supplémentaires sur le second trimestre 2024

Malgré un catalogue et des sorties très inégales, Netflix semble absolument intouchable sur le marché du streaming. La firme au N rouge vient de publier ses résultats pour le second trimestre 2024, et ces derniers dépassent de loin les attentes des analystes. Netflix a ainsi glané plus de huit millions d’abonnés supplémentaires sur le deuxième trimestre 2024, alors que le consensus tournait plutôt autour d’un gain de 5 millions. L’arrivée massive de nouveaux abonnés a un impact tout aussi massif sur les résultats : le chiffre d’affaires culmine à 10 milliards de dollars (toujours sur le Q2) et les bénéfices grimpent à 2 milliards de dollars. A noter qu’il s’agit du dernier trimestre pour lequel Netflix publie le nombre d’abonnés, la firme préférant désormais communiquer sur le niveau d’engagement de son audience.

Certes, Netflix continue d’accumuler des abonnés, sans doute grâce à ses formules à bas prix (et avec publicité), mais les derniers chiffres indiquent aussi que parmi les principales sociétés de streaming, elle est aussi la seule dont le taux de visionnage mensuel a diminué depuis le début de l’année. Dit autrement, de plus en plus de personnes sont abonnées à Netflix, mais en moyenne, elles regardent moins les programmes du service. Pour contrer cette baisse de l’audience réelle, Netflix parie sur des événements spectaculaires à même de séduire un public nourri aux réseaux sociaux, à l’instar du match de boxe entre Jake Paul et Mike Tyson (qui sera retransmis en direct sur Netflix le 20 juillet) ou de la retransmission de quelques matchs de la NFL (Football américain) pour la période des fêtes de fin d’année.