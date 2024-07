Google abandonne définitivement Android 5 (Lollipop)

C’est (réellement) la fin pour le support d’Android 5, qui a pour nom Lollipop, avec le système d’exploitation qui n’a plus le droit aux mises à jour des services Google Play.

Cela fait un moment que Google ne propose plus de mises à jour du système ou de sécurité pour Android Lollipop. Néanmoins, les services Google Play supportaient toujours Android 5.0 qui a vu le jour en novembre 2014 (mars 2015 pour Android 5.1).

Google arrête maintenant la mise à jour des services Play pour une version d’Android lorsqu’il y a peu d’appareils actifs. Dans le cas d’Android 5, cela représente une part inférieure à 1%. L’abandon du support permet à l’entreprise de se concentrer sur les appareils dotés d’un matériel plus performant et de systèmes d’exploitation plus récents qui prennent en charge des fonctionnalités modernes.

Un porte-parole de Google a déclaré à 9to5Google :

Android Lollipop a vu le jour pour la première fois en novembre 2014, il y a près de 10 ans, et depuis lors, nous avons introduit de nombreuses améliorations et fonctionnalités innovantes pour Android, qui ne sont pas disponibles sur Lollipop. Aujourd’hui, nous arrêtons les mises à jour des services Google Play pour les appareils Android Lollipop car ils représentent moins de 1% des appareils Android actifs. Les appareils Lollipop continueront à fonctionner mais ne recevront pas de nouvelles fonctionnalités ni de mises à jour de sécurité importantes, et pourraient ne pas être compatibles avec certaines applications. Nous encourageons vivement les utilisateurs à passer à une version plus récente d’Android pour bénéficier des dernières fonctionnalités et améliorations en matière de sécurité.

À partir de maintenant, les services Google Play nécessitent au minimum Android 6.0 (Marshmallow).