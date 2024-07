Des chercheurs mettent au point un drone ultra-léger fonctionnant à l’énergie solaire

Serait-ce les premiers drones « zéro carbone » ? Une équipe de chercheurs chinois a développé le CoulombFly, un drone capable de voler de manière autonome tant que le soleil brille, combinant des cellules solaires, un convertisseur de tension et un moteur électrostatique permettant d’entraîner une hélice. Bien qu’il ne puisse pas encore effectuer de vol dirigé et qu’il ne dispose pas de matériel de contrôle embarqué, ce drone représente une avancée significative dans la conception de drones légers et efficaces. Une version miniaturisée de ce drone pesant seulement 9 milligrammes a également été créée.



La clé de ce développement réside dans l’utilisation d’un moteur électrostatique léger, qui repose sur l’attraction et la répulsion des charges plutôt que sur les interactions magnétiques. Ce moteur, combiné à des cellules solaires à l’arséniure de gallium à haut rendement et à un convertisseur de tension léger mais à faible rendement, permet au drone de rester en l’air avec seulement un peu plus d’un demi-watt de puissance. Le drone dans son ensemble contient donc un gros moteur cylindrique ainsi qu’une hélice et une plate-forme contenant les cellules solaires et le convertisseur de tension.

Malgré les limites actuelles, les chercheurs prévoient d’optimiser davantage la conception de ce modèle, notamment en améliorant le couple du moteur, la portance de l’hélice et l’efficacité du convertisseur de tension. Ces optimisations pourraient potentiellement permettre l’ajout de matériel de contrôle, faisant du CoulombFly une machine volante plus pratique et polyvalente.