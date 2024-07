Cloud gaming : Microsoft intègre GeForce NOW dans sa boutique Xbox

C’est une nouvelle preuve d’ouverture de la part de Xbox. Microsoft déploie en ce moment même l’intégration du service GeForce NOW de Nvidia dans sa boutique Xbox. Il sera désormais possible de choisir entre le Xbox Cloud Gaming de Microsoft et le service GeForce NOW au moment de lancer une session de cloud gaming. Cet ajout prouve à tout le moins que Xbox ne considère pas son propre service de cloud comme prioritaire dans sa stratégie « gaming » globale (ce que la firme de Redmond a du reste toujours précisé lors de la bataille juridique qui l’opposait à la CMA britannique).

Play your games the way you want, where you want!

Starting today, we’ve enabled GeForce NOW integration which allows you to launch supported games on GeForce NOW via https://t.co/Nf3xumC9vw game pages: https://t.co/rNVwXNU6gw pic.twitter.com/TBrfsiDoCe

— Xbox (@Xbox) July 17, 2024