Netflix abandonne son app de streaming pour les casques Meta Quest

Netflix fait vraiment moins que le minimum dans le secteur de la VR. La firme au N rouge n’a pas cru bon de fournir une app dédiée pour le Vision Pro, et sur le Meta Quest, l’app n’a pas été mise à jour depuis 2019 et ne dispose pas de fonctions aussi basiques que le passthrough ou la possibilité de télécharger les programmes en local, sans oublier une résolution bloquée à un scandaleux 480p. Désormais, Netflix assume et abandonne purement et simplement son app de streaming pour les casques Quest. L’app n’est plus disponible dans le Quest Store et ne peut plus fonctionner.

Tout n’est pas perdu cependant puisque Meta a fait en sorte que le navigateur intégré aux casques gère désormais le site Netflix, avec un visionnage des programmes assuré jusqu’au FULL HD (1080p) et avec un streaming direct. En passer par le navigateur permet en outre d’utiliser d’autres environnements virtuels tout en diffusant de la vidéo. en revanche, il n’est toujours pas possible de regarder les vidéos hors ligne. Mieux que rien donc, mais loin d’être optimal pour les amateurs des séries Netflix.