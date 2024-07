Meta abandonne les restrictions sur les comptes Facebook et Instagram de Donald Trump

Meta a annoncé que l’ancien président américain Donald Trump ne fera plus l’objet de sanctions supplémentaires pour des violations des règles de contenu sur ses comptes Facebook et Instagram. Précédemment, les comptes de Trump pouvaient être entièrement suspendus pour des infractions mineures qui n’auraient pas entraîné les mêmes sanctions pour d’autres utilisateurs. Avec l’approche de la Convention nationale républicaine, le président des affaires mondiales de Meta, Nick Clegg, a déclaré que Trump sera désormais traité comme n’importe quel autre utilisateur, soulignant l’importance de permettre la libre expression politique sur une base égale.

Le compte de Trump était sous une surveillance plus stricte depuis sa suspension qui faisait suite aux événements du 6 janvier 2021 (envahissement du Capitole par des pro-Trump). Le 45ème président US a été réintégré au début de l’année 2023, mais toute autre violation aurait pu entraîner une suspension pouvant aller jusqu’à deux ans de ban. Depuis le 30 juin néanmoins, Donald Trump a repris ses publications régulières, partageant des vidéos de ses rassemblements et des critiques particulièrement acerbes envers le président Joe Biden. Trump compte 34 millions de followers sur Facebook et près de 25 millions sur Instagram, à comparer aux 11 millions de followers de Biden sur Facebook et 17,1 millions sur Instagram.