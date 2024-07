Starlink Mini : l’antenne portable et ultra-compacte est disponible pour tous aux Etats-Unis

La connexion haut débit (vraiment) n’importe où, y compris dans les régions les plus reculées ou les zones blanches mal desservies par la fibre, c’est la promesse tenue par la Starlink Mini, l’antenne portable et ultra-compacte de Starlink qui peut fonctionner sur une simple batterie USB-PD d’une capacité de 100W. La mini antenne Starlink et son kit sont désormais disponibles pour toutes les personnes vivant aux Etats-Unis. Le kit comprend l’antenne et le routeur Wi-Fi, sachant que l’ensemble du matériel est étanche.

Jusqu’ici, la Starlink Mini était uniquement proposée en option pour les personnes déjà abonnées à Starlink (formule résidentielle), mais désormais le kit est disponible pour tout individu désirant se doter d’une solution de connexion haut débit totalement mobile. Idéal donc pour les randonneurs ou ceux qui voyagent en van. Le kit Starlink Mini est proposé au prix de 599 dollars, à quoi il faut ajouter un abonnement de 50 à 150 dollars par mois et quelques dollars supplémentaires en option pour la connexion en déplacement (facturé au Go). La formule Mini Roam à 50 dollars/mois est limitée à 50 Go de données en mouvement.