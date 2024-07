Riot Games serait-il en crise de croissance ? Le studio à qui l’on doit le phénoménal League of Legends aurait en effet annulé il y a quelques semaines un jeu de baston largement inspiré du célèbre Super Smash Bros. Ultimate de Nintendo. Ce projet, baptisé Pool Party en interne (un nom de code temporaire) devait proposer des combats endiablés avec les personnages de League of Legends. Entre 70 et 80 personnes travaillaient sur ce projet, même si le développement n’en était encore qu’à ses tout débuts. Le jeu devait initialement s’adresser à des joueurs à « skill » avant que le studio ne décide de s’orienter vers quelque chose de plus « grand public ».

Finalement, Riot Games aurait décidé d’arrêter les frais… après la réception extrêmement tiède de MultiVersus. Si l’arrêt d’un projet de jeu est toujours un peu triste, tout au moins peut-on se réjouir ici que la plupart des membres de l’équipe en charge du développement n’aient pas été débarquée suite à cette décision. Sur les 70-80 personnes qui travaillaient sur Pool Party, seuls 10 employés ont été remerciés. C’est toujours 10 de trop évidemment, mais on est loin des centaines voire milliers de suppressions de postes qui ont marqué le secteur ces derniers mois. A noter que l’échec de Pool Party ne signifie bien sûr pas que Riot Games abandonne les jeux de combat : le très prometteur 2XKO est toujours prévu pour le Q1 2025.