Spotify ajoute une section de commentaires pour les podcasts

Le service de streaming Spotify annonce que les utilisateurs peuvent maintenant poster des commentaires sur les podcasts. C’est un moyen de créer un système communautaire et concurrencer d’autres plateformes, dont YouTube.

Spotify indique :

Notre nouvelle fonctionnalité « Commentaires » s’appuie sur les questions-réponses et les sondages que nous avons introduits en 2021 pour proposer pour la première fois l’interactivité dans l’industrie du podcast. Et l’interactivité est une fonctionnalité qui fait déjà vibrer les auditeurs et les créateurs : plus de 9 millions d’auditeurs uniques de Spotify ont interagi avec une question-réponse ou un sondage cette année, et le nombre total de réponses aux questions-réponses et de votes des auditeurs a augmenté de 80% d’une année sur l’autre.