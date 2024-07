Cryptomonnaie : 1,38 milliard de dollars volés par les hackers depuis le début de l’année

Le chiffre a de quoi donner le tournis. Depuis le début de 2024, les hackers ont déjà subtilisé pas moins d’1,38 milliard de dollars en cryptomonnaies, les différentes projections indiquant que ce nombre pourrait doubler d’ici la fin de l’année en cours.

TRM Labs rapporte ainsi que cinq attaques majeures ont été responsables de 70 % des vols de cryptomonnaie à ce jour. La perte de 1,38 milliard de dollars est évidemment significative, mais le chiffre reste cependant en dessous des 2 milliards de dollars qui avaient été dérobés au cours de la même période en 2022. Bloomberg rappelle cependant que le montant de cette année est tout de même le double de celui qui avait été volé sur la même période l’an dernier.

Les principales causes de ces vols de cryptos sont l’accès non autorisé aux clés privées et aux codes seed, ainsi que les exploits de « contrats intelligents » et les attaques de prêts flash. Malgré l’augmentation de ces larcins 2.0, TRM Labs n’a identifié aucun changement significatif dans le paysage de la sécurité de l’écosystème des cryptomonnaies entre les premiers semestres de 2023 et 2024. Le groupe suggère en outre que les prix moyens plus élevés des tokens en 2024 pourraient avoir entraîné l’augmentation du volume des vols. A noter que la plus grande attaque de 2024, qui s’était soldée par le vol de 300 millions de dollars en Bitcoin, est toujours en cours d’investigation par les enquêteurs en charge du dossier.