Galaxy AI : Samsung fera payer pour l’accès à son IA en 2025

La tonalité a changé : Samsung annonçait il y a peu que son IA Galaxy AI serait proposée gratuitement sur les mobiles Galaxy » à minima jusqu’à fin 2025″, mais le texte a changé depuis, et son sens avec : désormais, la page consacrée aux fonctions de Galaxy AI précise que « Les fonctionnalités de Galaxy AI seront fournies gratuitement jusqu’à fin 2025 sur les appareils Samsung Galaxy pris en charge », ce qui laisse clairement entendre que la gratuité sera abandonnée après cette date.

Nul ne sait encore si un abonnement lié pourrait concerner tout ou partie de Galaxy AI (à l’instar d’Apple Intelligence, dont certaines fonctions futures pourraient être facturées), mais il ne fait plus guère de doute que les fabricants mobiles envisagent désormais l’IA comme un nouveau vecteur de monétisation d’autant plus incontournable que les fonctions annoncées changent considérablement l’usage du mobile et accroissent son utilité quotidienne. On peut aussi supposer que les géants de la tech, qui ont investi des milliards de dollars dans des fermes de serveurs destinées à l’IA, souhaitent aujourd’hui se payer en retour…