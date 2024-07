Boeing plaide coupable pour le crash de deux 737 Max en 2018 et 2019

Désormais sous surveillance des autorités américaines suite à la multiplication insensée d’incidents sur ses avions, Boeing n’en a ps fini avec des affaires un peu plus anciennes. L’avionneur vient en effet de plaider coupable pour une accusation de fraude criminelle liée aux accidents de ses avions 737 Max en 2018 et 2019, deux crashs qui avaient causé la mort de plus de 300 personnes. L’accord de plaidoyer a été conclu avec le ministère américain de la Justice et doit encore être approuvé par un juge fédéral. Les avocats des familles des victimes prévoient déjà de s’opposer à l’accord, arguant qu’il ne traite pas adéquatement des conséquences des actions de Boeing, y compris le dysfonctionnement du logiciel MCAS qui a contribué aux accidents.

L’accord permet à Boeing d’éviter un procès et prévoit le versement de 487,2 millions de dollars de pénalités supplémentaires, la mise en place d’un contrôleur d’audit indépendant et un investissement d’au moins 455 millions de dollars pour améliorer la conformité et la sécurité des appareils. Boeing sera également placé sous supervision judiciaire pendant une période de probation de trois ans. Malgré toutes ces mesures, les familles des victimes, représentées par une armada d’avocats comme Paul Cassell et Erin Applebaum, critiquent l’accord et le jugent insuffisant, affirmant que ce dernier ne permettra pas d’imposer à Boeing des changements d’organisation et de fonctionnement réellement significatifs.

Pour rappel, Boeing est aussi l’objectif d’une enquête du National Transportation Safety Board pour un incident relatif à un bouchon de porte qui s’était détaché d’un Boeing 737 début janvier. Le ministère de la Justice a annoncé une enquête criminelle sur cet incident et a conclu que Boeing avait violé les termes d’un accord de poursuite différée précédent de 2021, ouvrant la possibilité d’une nouvelle poursuite qui a donc finalement abouti à ce « plaider coupable ». Boeing est aussi en difficulté avec sa capsule Starliner toujours arrimée à la Station Spatiale Internationale, pas moins de 5 fuites d’hydrogène s’étant déclarées dans la capsule.