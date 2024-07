Galaxy Z Fold 6 – Z Flip 6 : toutes les specs en fuite, et un modèle plus grand pour la fin de l’année

Les Galaxy Z Fold 6 et GalaxyZ Flip 6 de Samsung seront présentés officiellement cette semaine, mais il ne restera pour ainsi dire plus grand chose à dévoiler puisque le célèbre leaker Evan Blass a publié la fiche de specs complète pour les deux appareils.

Samsung Galaxy Z Fold 6 (écran intérieur de 7,6 pouces, écran extérieur de 6,3 pouces) :

L’écran a une luminosité maximale nettement plus élevée à 2 600 nits, contre 1 750

Processeur Snapdragon 8 Gen 3

Autonomie Internet LTE avec une heure de plus et deux heures de plus pour la lecture vidéo

14 grammes plus léger

1,4 mm plus court, 1 mm plus large, 1,3 mm plus fin une fois plié

1,4 mm plus court, 2,7 mm plus large, 0,5 mm plus fin une fois déplié

«Cadre Armor Aluminium amélioré»

Ecran secondaire 0,1 pouce plus grand

Résolution de l’écran principal de 2 160 x 1 856 pixels contre 2 176 x 1 812 pour le modèle précédent

Aucun changement pour le bloc photo la capacité de la batterie (4400 mAh) ou le verre de protection (Gorilla Glass Victus 2)

Samsung Galaxy Z Flip 6 (écran intérieur de 6,7 pouces, écran extérieur de 3,4 pouces)

Appareil photo principal de 50 MP, contre 12 MP, ouverture f/1,8 (comme sur le Z Flip 5)

Processeur Snapdragon 8 Gen 3 accompagné de 12 Go de RAM (au lieu de 8 Go)

Ecran secondaire désormais IPS au lieu d’OLED

0,2 mm plus fin une fois plié, les autres dimensions et poids sont les mêmes

Batterie de 4 000 mAh (au lieu de 3 700 mAh)

Autonomie Internet LTE de deux heures plus longue et trois heures de plus pour la lecture vidéo

Aucun changement dans le verre de protection (Gorilla Glass Victus 2)

Le coloris choisi se voit sur l’ensemble du mobile et pas seulement sur le dos de l’appareil

Outre cette liste de specs, le site d’info sud-coréen The Elec annonce l’arrivée prochaine d’un Z Fold 6 Slim « plus fin que le Z Fold 6 standard », qui serait disponible lors du Q4 2024. La production de masse serait imminente, avant une commercialisation limitée à quelques pays dont la Chine. L’écran interne de cette version Slim atteindrait 8 pouces et l’écran externe 6,5 pouces (contre respectivement 7,6 pouces et 6,2 pouces pour le modèle standard).