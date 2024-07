Firefox : le support de Windows 7/8/8.1 sera finalement étendu, battant Chrome

Mozilla ne compte pas encore abandonner le support de Windows 7, 8 et 8.1 avec Firefox. Son navigateur va voir son support étendu sur ces systèmes d’exploitation, battant ainsi Google Chrome, Microsoft Edge et d’autres.

Firefox va rester sur Windows 7, 8 et 8.1

Mozilla avait annoncé en novembre 2022 qu’il envisageait de repousser la date de fin de support de Firefox. En mars 2023, l’entreprise a révélé la version ESR (Extended Support Release) de Firefox qui a été publiée plus tard en juillet de la même année avec la version 115.

Mais le groupe a récemment indiqué qu’il souhaite étendre le support de son navigateur. Mozilla a organisé un AMA (Ask Me Anything) sur Reddit et Byron Jourdan, directeur principal de la gestion des produits chez Mozilla, a déclaré : « Nous prévoyons de prolonger le support aux utilisateurs de Windows 7 au-delà de la date actuellement prévue et de leur offrir de meilleures options pour migrer vers un nouveau PC lorsqu’ils le souhaitent ». Il a ajouté séparément : « Cela inclut [Windows] 8 et 8.1, j’aurais dû le préciser plus tôt ».

La vraie question maintenant est de savoir combien de temps Firefox sera pris en charge sur Windows 7, 8 et 8.1. « La réponse honnête est que nous ne le savons pas pour l’instant, mais à première vue, il est logique que nous le supportions tant que l’utilisation est encore élevée », peut-on lire.

Selon de récentes données de StatCounter, Windows 10 a une part de 69,16%. Windows 11 est deuxième avec 26%. Viennent ensuite Windows 7 avec 3,19%, Windows 8.1 avec 0,83%, Windows XP avec 0,41%, Windows 8 avec 0,3% et le reste avec 0,11%.

Pour sa part, Google Chrome a abandonné le support de Windows 7, 8 et 8.1 au début de 2023.