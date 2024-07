Écran primé et portraits experts avec le nouveau HONOR 200 Pro

Depuis la fin du mois de juin, HONOR a enrichi le marché des smartphones avec le lancement du HONOR 200 Pro, un appareil haut de gamme axé sur la photographie de portrait, proposé à moins de 800 euros. De plus, une promotion exceptionnelle accompagne son introduction sur le marché.

Classé en tête de sa catégorie par DXOMARK pour la qualité de son affichage, le HONOR 200 Pro brille également dans l’univers de la photographie. Ce modèle se distingue notamment par son mode portrait avancé.

Le mode portrait, développé en collaboration avec le renommé studio Harcourt, est reconnu comme l’un des plus performants du moment. Le smartphone se distingue non seulement par ses spécifications techniques de pointe, mais aussi par un prix compétitif. Durant ce mois de juillet, les commandes bénéficient d’une réduction de 150 euros avec le code AFBSP , d’une offre de reprise de l’ancien smartphone pouvant aller jusqu’à 80 euros et d’un casque audio Marshall Major IV d’une valeur de 149 euros

Excellence en photographie de portrait

Depuis plusieurs années, HONOR s’est imposé comme une référence dans le domaine des photophones haut de gamme. Le HONOR 200 Pro pousse encore plus loin cette expertise avec un focus particulier sur la photographie de portrait. Grâce à son partenariat avec le studio Harcourt, le téléphone permet de capturer des images au rendu professionnel via son capteur principal de 50 mégapixels. Les algorithmes sophistiqués du fabricant assurent un détourage précis des sujets, sans négliger le moindre détail.

Le mode portrait est enrichi par une touche Harcourt caractérisée par une colorimétrie subtilement désaturée et un vignettage soigné, idéal pour mettre en avant le sujet principal. De plus, le smartphone est équipé de deux autres capteurs à l’arrière :

Un capteur ultra-grand-angle de 12 mégapixels

Un capteur de 50 mégapixels avec téléobjectif

Un affichage de premier choix

Le HONOR 200 Pro est doté d’un écran AMOLED de 6,78 pouces offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La qualité supérieure de sa colorimétrie, que ce soit en mode standard ou couleurs vives, ainsi que sa fluidité exceptionnelle, ont valu à ce smartphone la première place dans sa gamme de prix chez DXOMARK, et une huitième place au classement global.

Spécifications techniques avancées

En plus de ses atouts en matière de photographie et d’affichage, le HONOR 200 Pro excelle dans ses autres caractéristiques techniques. Il est équipé de 12 Go de RAM et d’un processeur Snapdragon 8s Gen 3, avec une capacité de stockage remarquable de 512 Go. Le système d’exploitation Magic OS 8, basé sur Android 14, assure une expérience utilisateur fluide et intuitive.

Autonomie et recharge rapide

Le smartphone est alimenté par une batterie robuste de 5 200 mAh, garantissant jusqu’à une journée et demie d’autonomie en usage intensif. Il supporte également la recharge rapide, avec des options filaire et sans fil, permettant une recharge complète en moins de 45 minutes.

Une promotion de lancement

Pour fêter son lancement, HONOR offre des avantages significatifs pour toute commande du HONOR 200 Pro effectuée via son site officiel. Voici ce que l’offre comprend :

Une remise immédiate de 150 euros avec le code AFBSP

Un bonus de reprise de 80 euros pour votre ancien smartphone

En combinant ces deux réductions, le prix du Honor 200 Pro tombe à moins de 570 euros. En plus, un cadeau est offert :

Un casque audio Marshall Major IV d’une valeur de 149 euros

Pour finir, les frais de livraison sont gratuits, le paiement peut se faire en 3 ou 4 fois sans frais et la livraison est assurée en deux jours ouvrables maximum.

[Sponso]