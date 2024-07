IA générative : la Chine est en tête pour les brevets

Les inventeurs en Chine ont déposé la très grande majorité de brevets internationaux pour des innovations utilisant l’intelligence artificielle générative, dont le nombre total dans le monde a été multiplié par huit depuis 2017, ont révélé les Nations Unies (ONU).

Une hausse pour les brevets en lien avec l’IA générative

L’accélération est phénoménale : un quart des 54 000 brevets déposés depuis une décennie pour des innovations en matière d’IA générative, l’ont été l’année dernière. La GenAI, ou l’IA générative, « est devenue une technologie révolutionnaire », a souligné Daren Tang, le chef de l’OMPI, l’une des 15 agences spécialisées de l’ONU.

Le grand public en a réellement pris la mesure avec l’accès libre à ChatGPT à la fin de 2022, bien que le réseau neuronal profond devenu synonyme d’IA soit apparu en 2017. Depuis, ces programmes nourris et entraînés par des milliards de données arrivent à créer en quelques secondes du texte, de la vidéo, des images et aussi du code informatique, à partir de requêtes en langage courant.

Les brevets pour l’IA générative ne représentent encore que 6% de tous les brevets sur l’IA dans le monde, mais le nombre de dépôts augmente rapidement. « C’est un domaine en plein essor », souligne Christopher Harrison, responsable de l’analyse des brevets à l’OMPI.

La Chine est devant

Le rapport met en exergue l’incroyable vitalité chinoise. Entre 2014 et 2023, plus de 38 000 innovations GenAI sont venues de ce pays sur un total de 54 000. C’est six fois plus que les États-Unis, qui occupent la deuxième place avec 6 276 brevets. La Corée du Sud arrive en troisième position avec 4 155 brevets, suivie du Japon avec 3 409 brevets. L’Inde, où 1 350 brevets d’IA générative ont été déposés, affiche la croissance la plus forte.

Logiquement, des entreprises et entités chinoises arrivent en tête des dépôts. Tencent est sur la première marche du podium, suivi de Ping An Insurance, Baidu et de l’Académie chinoise des sciences. L’américain IBM n’apparaît qu’à la cinquième place, suivi par le chinois Alibaba, Samsung de Corée du Sud et la maison-mère de Google Alphabet. ByteDance, la maison-mère de TikTok, et Microsoft occupent les dernières places du top 10.

L’image est le domaine qui a vu le plus de dépôts mais l’OMPI révèle aussi la croissance très forte de tout ce qui concerne molécules, protéines et gènes.