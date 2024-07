Highlander : une date de tournage pour le reboot avec Henry Cavill

Les choses se précisent pour le reboot de Highlander avec Henry Cavill en vedette. Annoncé il y a peu, ce remake aura fort à faire pour remplacer dans le coeur des fans le blockbuster de Russell Mulcahy, mais force est de reconnaitre que la production s’est donnée les moyens de ses ambitions. Henry Cavill remplace Christophe Lambert dans le rôle du guerrier écossais Connor Macleod, et le réalisateur Chad Stahelski n’a plus vraiment besoin de faire ses preuves après la quadrilogie John Wick.

Here's When Chad Stahelski's #Highlander Reboot Begins Filming in Scotland [Exclusive]

Stahelski also told me how he's balancing sword fighting with action scenes in his version of 'Highlander'#mediterraneanfilmfestivalhttps://t.co/jfN8RPHe5Q

— Steven Weintraub (@colliderfrosty) June 30, 2024