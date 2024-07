Kindle : une énorme panne empêche de télécharger ou de lire des livres (sauf l’app mobile)

Les amateurs d’eBooks ne sont pas à la fête : une énorme panne touche les liseuses Kindle d’Amazon depuis plus de 24 heures. Les utilisateurs ne peuvent plus télécharger des ouvrages, et pire encore, ne peuvent pas les lire non plus ! Amazon a reconnu le problème, précisant qu’il faudrait à ses techniciens minima pas moins de 48 heures pour que tout revienne à la normale. Ce premier gros fail illustre le risque du « tout démat », surtout lorsque les entreprises font en sorte que même ce qui est disponible en local doive encore dépendre des serveurs.

Petite, pratique et très autonome, la liseuse Kindle d’Amazon est malheureusement très dépendante des serveurs et du cloud, même pour les eBooks déjà téléchargés en local

Fort heureusement pour les utilisateurs concernés, tout fonctionne normalement sur l’app Kindle disponible sur iOS et Android. Les propriétaires d’une liseuse Amazon (et les autres) peuvent donc passer par cette application pour lire les ouvrages de leur bibliothèque ou télécharger de nouveaux livres. C’est toujours mieux que rien, même si le petit écran d’un smartphone n’est pas franchement l’idéal pour la lecture de longs textes.