L’Honor 200 Pro vous tire le portrait comme le Studio Harcourt

Honor vient de lancer son Honor 200 Pro, qui rejoint les modèles Honor 200 Lite et Honor 200. Vendu à 800 euros, le modèle Pro se positionne comme un appareil haut de gamme spécialisé dans les portraits, grâce à un mode portrait développé en collaboration avec le studio Harcourt, renommé pour ses portraits iconiques de célébrités.

La marque met en avant sa collaboration avec le studio Harcourt pour créer ce mode portrait. Honor met également l’accent sur l’intégration de l’intelligence artificielle dans son smartphone, surtout avec la disponibilité de trois modes de couleur pour les portraits, y compris le célèbre noir et blanc Harcourt.

Le Honor 200 Pro est équipé d’un capteur photo principal de 50 Mpx, le Super Dynamic H9000, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 Mpx, d’un téléobjectif x 2,5 Sony IMX856 de 50 Mpx, et d’un capteur selfie de 50 Mpx.

L’élégance intime des clichés Harcourt

Le Studio Harcourt, fondé il y a 90 ans, est célèbre pour ses portraits en noir et blanc et en couleurs de figures telles que Karl Lagerfeld et Carole Bouquet. Reproduire cette élégance avec un smartphone était un défi, mais grâce à l’intelligence artificielle, qui a été entraînée avec 1.000 modèles de scénarios de lumière, le Honor 200 Pro optimise magnifiquement le rendu des portraits.

L’utilisation du mode Portrait est simple : il suffit d’activer la caméra, de choisir Portrait, et ensuite d’appliquer le « mode Harcourt », reconnaissable à son logo. Trois options sont disponibles : Harcourt Vibrant, Harcourt Couleur, et Harcourt Classique en noir et blanc.

De belles photos mais pas que…

L’écran du Honor 200 Pro se distingue par sa grande taille de 6,78 pouces, offrant une résolution de 1,5 K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sa luminosité maximale atteint des sommets, avec un pic de 4000 cd/m² en mode HDR. Un espace dédié aux capteurs est intégré à l’écran sous forme de poinçon central, permettant l’utilisation d’animations similaires à la Dynamic Island des derniers iPhone pour certaines applications.

Le design du Honor 200 Pro se caractérise également par un écran incurvé sur les côtés droit et gauche, conduisant à un dos équipé d’un module photo ovale regroupant tous les objectifs. Sur le modèle cyan, Honor a ajouté un motif bi-texturé en forme de S à l’arrière, enrichissant l’esthétique du téléphone.

Concernant la batterie, elle offre une capacité de 5200 mAh, ce qui permet selon Honor jusqu’à 61 heures de lecture musicale. Le chargement est également un aspect clé, avec des capacités allant jusqu’à 100 W pour la charge filaire et 67 W pour la charge sans fil selon la technologie SuperCharge de Honor, bien que le chargeur ne soit pas inclus. La marque indique qu’il faut 41 minutes pour une recharge complète de la batterie.

Une belle offre de lancement

Le Honor 200 Pro est disponible en cyan, blanc, et noir à 800 euros. Avec une offre de lancement, incluant une remise de 150 euros via le code AFBSP et jusqu’à 80 euros de bonus de reprise pour votre ancien smartphone, le prix peut être réduit à moins de 620 euros. De plus, un casque audio Marshall Major IV, d’une valeur de 149 euros, est offert, avec livraison gratuite, possibilité de paiement en plusieurs fois sans frais, et une livraison garantie en deux jours.

