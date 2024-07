Windows 11 : une mise à jour pose des problèmes avec la barre des tâches

Microsoft confirme qu’une récente de mise à jour de Windows 11 estampillée KB5039302 pose quelques problèmes avec la barre des tâches. Microsoft a déjà confirmé qu’elle provoquait des redémarrages à l’infini sur certains systèmes, et maintenant, il y a un autre bug connu.

L’autre bug touche la version N de Windows 11. Pour ceux qui ne le savent pas, Windows N est une version spéciale du système d’exploitation dans laquelle un certain nombre de fonctionnalités multimédias ont été supprimées, telles que l’application Lecteur Windows Media. Microsoft a également indiqué que le bug concerne les utilisateurs des éditions normales qui ont désactivé les fonctions multimédias.

Sur son site, Microsoft indique :

Après avoir installé l’aperçu de la mise à jour de Windows de juin 2024 (KB5039302), publiée le 25 juin 2024, vous risquez de rencontrer des problèmes avec la barre des tâches. Ce problème ne devrait se produire que si vous utilisez un appareil Windows édition N ou si vous désactivez les « fonctionnalités multimédias » via Panneau de configuration > Programmes > Programmes et fonctionnalités > Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Les éditions N de Windows comprennent les mêmes fonctionnalités que les autres éditions de Windows, à l’exception des technologies liées aux médias, du lecteur Windows Media et de certaines applications multimédias préinstallées.

Une fois la mise à jour installée, il se peut que vous ne puissiez plus afficher la barre des tâches ou interagir avec elle après vous être connecté à votre appareil. D’autres applications telles que l’Explorateur de fichiers, le Bureau et les Paramètres continueront à fonctionner.