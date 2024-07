WhatsApp : il sera bientôt possible de créer son propre avatar-IA personnalisé

On n’essaiera même pas de feindre la surprise : l’équipe en charge de l’app WhatsApp développerait une nouvelle fonctionnalité d’IA générative qui permettra aux utilisateurs de créer des avatars personnalisés et placés dans différents environnements (forêt, espace, etc.). Cette fonctionnalité a été dénichée par WABetaInfo dans la nouvelle version bêta 2.24.14.7 de WhatsApp pour Android. Les avatars-IA créés avec cet outil intégré pourront récupérer des images fournies par les utilisateurs et répondre à des prompts (invites textuelles), et évidemment, le LLM qui « motorisera » ces avatars est le LlaMa de Meta. Dans sa mouture finale, l’outil devrait se rapprocher d’un Lensa AI ou de la fonctionnalité Dreams de Snapchat.

Pour créer ces avatars personnalisés, les utilisateurs devront prendre des photos d’eux-mêmes afin d’entraîner l’IA de Meta (voilà qui pourrait ne pas plaire à l’Europe et à son DMA). Il sera ensuite possible de générer simplement des avatars en tapant l’invite « Imagine me » directement dans le chat Meta AI, avec une description de l’environnement idoine. La fonction sera aussi accessible via une commande accessible dans le mode conversation de WhatsApp.

Cette fonctionnalité optionnelle nécessitera aussi une activation manuelle dans les paramètres de WhatsApp, et les utilisateurs pourront supprimer à tout moment les images de référence via les paramètres Meta AI. La date de déploiement de cette fonctionnalité est encore inconnue, et l’on peut supposer que Meta prendra tout son temps pour tout bien border en terme de confidentialité.