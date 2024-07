La NASA choisit SpaceX pour la mise en orbite de COSI, son télescope spatial à rayons gamma

La NASA a annoncé le démarrage de la mission Compton Spectrometer and Imager (COSI). Le télescope à rayons gamma COSI étudiera la création et la destruction des éléments chimiques de l’univers à travers l’étude des explosions de supernovae et de la nucléosynthèse. Ce dernier cartographiera également la formation des éléments dans la Voie lactée et fournira des informations pointues sur l’annihilation des positrons (l’équivalent en antimatière des électrons) et sur les sursauts Gamma courts.

La fabrication de COSI a été confiée à Northrop Grumman, et c’est une fusée Falcon 9 de SpaceX qui sera en charge de placer l’engin sur une orbite équatoriale choisie pour éviter les interférences liées aux radiations de l’A(M)AS (Anomalie magnétique de l’Atlantique sud). SpaceX a reçu 69 millions de dollars pour ce lancement, soit une augmentation de 37 % par rapport aux missions similaires précédentes. Cette forte hausse serait en partie due à l’inflation.

La mission COSI fait partie du programme Explorers de la NASA, l’agence spatiale américaine ayant décidé de financer le projet en 2021. COSI bénéficie d’un budget global de 267 millions à 294 millions de dollars, le lancement du télescope étant prévu pour 2027. Outre le Falcon de SpaceX, la NASA envisagerait d’autres lanceurs pour de futures missions comme la fusée Vulcan d’ULA et le lanceur New Glenn de Blue Origin, l’objectif étant de disposer d’une « offre » de lanceurs diversifiée (et permettant de négocier sur les prix).