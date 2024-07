Un an après son lancement, Threads atteint les 175 millions d’utilisateurs

Il y a un an et demi, Threads n’était encore qu’un concept dans l’esprit de Mark Zuckerberg. Désormais, l’application commence réellement à rivaliser avec le réseau social X d’Elon Musk : Zuckerberg annonce que Threads a atteint plus de 175 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Malgré sa croissance impressionnante depuis son lancement le 5 juillet 2023, le niveau d’engagement des utilisateurs de Threads n’est pas aussi élevé que celui de Facebook, WhatsApp ou Instagram, ce qui suggère que le réseau social attire beaucoup de trafic passager (autrement dit, des curieux). De plus, une grande partie de la croissance de Threads est attribuée à Instagram, les deux applications partageant le même système de compte.

Le premier anniversaire de Threads reste toutefois significatif, encore plus si l’on tient compte du succès mitigé de Meta avec ses applications les plus récentes (hors Instagram, Facebook et WhatsApp donc). Zuckerberg reste toutefois optimiste quant à la possibilité pour Threads de devenir une application à un milliard d’utilisateurs. Pour maintenir cette croissance, Meta cible les marchés où elle peut gagner des parts de marché sur X, à l’instar du Japon. Bien que Threads ne soit pas encore rentable, Meta estime pouvoir soutenir son réseau social indéfiniment, notamment avec l’ajout de publicités (qui arriverait l’an prochain).