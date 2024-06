402 Tb/s atteints sur de la fibre optique conventionnelle, nouveau record

Vavavoum ! Les chercheurs japonais du NICT (l’Institut national des technologies de l’information et des télécommunications) sont parvenus à atteindre le débit impressionnant de 402 Tb/s sur de la fibre optique conventionnelle, c’est à dire de la fibre optique similaire à celle que les opérateurs proposent aux particuliers. Et évidemment, c’est un record pour ce type de fibre optique (25% de mieux que le précédent record !). Généralement, la course au débit se déroule sur de la fibre « customisée » pour les besoins des tests, voire totalement expérimentale.

Ce débit mirifique a été obtenu sur une longueur de fibre de 50 km, là aussi une distance bien plus grande que celle des fibres expérimentales. Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont combiné 1 505 signaux sur différentes longueurs d’ondes, le tout sur les bandes E, S, C, L, mais aussi pour la première fois sur les bandes U et O. Battre le record de débit n’est pas un objectif en soi : pouvoir aligner de tels débits sur de la fibre conventionnelle permet d’envisager une amélioration du réseau existant sans devoir changer de technologies de fibres (ce qui demanderait à creuser le sol pour remplacer le réseau de fibre existant). Les opérateurs s’appuient d’ailleurs déjà sur des « fusions de bandes » pour augmenter les débits actuels, mais les débits obtenus par le NCIT laissent comprendre qu’il existe une marge de progression absolument fantastique.