L’Europe déverse des milliards d’euros d’investissements publics dans les technologies quantiques

L’Europe poursuit son grand projet de souveraineté numérique : un rapport de McKinsey indique que l’Europe investit de plus en plus de fonds publics dans les technologies quantiques, telles que les ordinateurs, les capteurs et les appareils de communications (quantiques donc), en raison de l’importance géopolitique et stratégique croissante de ces technologies de pointe. De nombreux projets quantiques sont supervisés par les ministères de la Défense de plusieurs pays européens, et le secteur devrait générer des milliers de milliards d’euros de valeur dans divers secteurs au cours de la prochaine décennie.

Des pays européens comme l’Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont considérablement augmenté leurs investissements nationaux dans le domaine quantique, contribuant à une augmentation globale des financements publics pour la technologie quantique de 50 % ces dernières années. L’Allemagne prévoit d’investir 2,1 milliards d’euros sur trois ans, tandis que le Royaume-Uni a alloué 2,9 milliards d’euros sur dix ans (à partir de cette année). La France, les Pays-Bas et d’autres nations européennes ont également pris des engagements substantiels. Le total des financements publics mondiaux vers les technologies quantiques s’élèverait désormais à près de 39 milliards de dollars.

Au niveau mondial, le niveau des investissements privés dans la technologie quantique surpasse globalement les financements publics, mais ces derniers restent moins importants en Europe par rapport à des régions comme les États-Unis où l’investissement privé représente plus de 90 % du financement total. Malgré une baisse de 27 % des investissements en capital-risque dans les startups quantiques en 2023, le secteur s’en est globalement mieux sorti que la plupart des startups technologiques (- 38 % d’investissements hors tech quantique). La plupart de ces financements ont surtout favorisé les entreprises de plus de cinq ans, ce qui marque une nette préférence pour les technologies relativement « matures ». On note aussi que l’UE est en tête des publications académiques sur les technologies quantiques, sans oublier un nombre croissant de diplômés dans les domaines connexes.