La Chine ramène des échantillons de la face cachée de la Lune

La Chine vient de frapper un grand coup dans la course spatiale qui l’oppose aux Etats-Unis. Une petite capsule a atterri avec succès en Mongolie intérieure ce mardi 25 juin, ramenant avec elle des échantillons de la face cachée de la Lune. C’est la première fois dans l’histoire de l’aérospatiale que de tels échantillons sont récupérés sur Terre. Pour rappel, au mois de décembre 2020, la Chine avait déjà ramené des échantillons lunaires au terme de la mission Chang’e 5, mais ces derniers provenaient alors de la face visible de la Lune. La mission Chang’e 6 représente à ce titre une nouvelle étape cruciale pour le programme spatial chinois, le pays s’étant fixé objectif principal de poser des êtres humains sur la Lune d’ici 2030.

Lancée le 3 mai dernier, la mission Chang’e 6 se distinguait des missions précédentes par son extrême complexité, cette dernière nécessitant en effet un orbiteur, un atterrisseur, un véhicule d’ascension et un vaisseau de retour. Contrairement à la mission Chang’e 5, cette mission nécessitait un vaisseau relais pour maintenir la communication avec la Terre en raison de l’absence de « ligne de visée » sur la face cachée de la Lune. Les scientifiques de l’agence spatiale chinoise vont désormais étudier ces échantillons afin de mieux comprendre les différences géologiques entre les deux faces de la Lune (visible et cachée) : « Les échantillons CE-6, étant les premiers obtenus de la face cachée de la Lune, devraient répondre à l’une des questions scientifiques les plus fondamentales de la recherche scientifique lunaire : quelle activité géologique est responsable des différences entre les deux faces ? » a récemment déclaré Zongyu Yue, géologue à l’Académie chinoise des sciences.

Au-delà de l’exploration scientifique, cette nouvelle mission spatiale met en évidence la compétition croissante entre la Chine et les États-Unis dans le domaine spatial. Chacun ses armes dans cette compétition hautement scientifique et technologique : l’agence spatiale chinoise est ainsi entièrement financée par le gouvernement de Pékin tandis que la NASA collabore avec des partenaires commerciaux comme SpaceX pour son programme Artemis.