Instagram Live : il devient possible de faire un direct réservé aux amis proches

La fonction Live d’Instagram évolue, avec désormais la possibilité de limiter la vidéo en direct à vos amis proches au lieu de la proposer à l’ensemble de vos abonnés (ou davantage de personnes si votre compte est public).

À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs d’Instagram peuvent organiser des diffusions en direct réservées à leur liste d’amis proches. Jusqu’à trois autres comptes peuvent se joindre au Live et suivre l’utilisateur initial. Cette fonctionnalité est déployée à l’échelle mondiale.

Jusqu’à présent, lancer une diffusion en direct signifiait que n’importe qui pouvait la regarder si votre compte était public, et que tous les abonnés pouvaient regarder le flux si vous aviez un compte privé. Les vidéos en direct sont très prisées par les influenceurs et les célébrités qui discutent avec leurs fans, ou par les comptes de fans qui diffusent des séquences de concerts en direct — en d’autres termes, il s’agit d’un contenu destiné à un large public et à la consommation publique.

La possibilité de ne s’adresser qu’à un petit groupe de personnes se rapproche davantage d’un appel vidéo (FaceTime, WhatsApp, etc) géant que d’un direct public — et, en effet, les exemples de cas d’utilisation proposés par Instagram sont résolument plus intimes. Un utilisateur pourrait, par exemple, commencer à partager du contenu d’influence comme des vidéos sur les cheveux ou des vidéos « préparez-vous avec moi » sans être jugé par certains abonnés, ou organiser une séance d’étude avec une poignée d’amis.

Dans un autre registre, Instagram ajoute la possibilité d’ajouter de la musique aux carrousels qui contiennent des vidéos. Jusqu’à présent, il n’était possible d’ajouter de la musique qu’aux carrousels composés uniquement de photos.