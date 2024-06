Des chercheurs mettent au point des lunettes à hologrammes

Des chercheurs américains sont parvenus à intégrer un dispositif d’affichage innovant dans une paire de lunettes, dispositif permettant de projeter des hologrammes réalistes, marquant ainsi une avancée majeure dans les domaines de la réalité virtuelle et augmentée. La publication sur cette avancée, publiée le 22 avril 2024 dans la revue Nature Communications par des chercheurs de l’Université de Princeton, décrit en détail ce dispositif miniature sensé projeter des hologrammes via une paire de lunettes conventionnelle.

Traditionnellement, les hologrammes utilisent des modulateurs spatiaux de lumière (SLM) pour créer des surfaces tridimensionnelles, mais ces dispositifs ont des limitations importantes, notamment un angle de vue étroit, sans même parler de leurs dimensions assez importantes. Les nouvelles lentilles holographiques développées par les chercheurs de Princeton résolvent cette contrainte en projetant la lumière directement face au spectateur, et ce quel que soit son angle de vue par rapport à l’hologramme.

Bien que cette technologie ne soit pas encore prête pour une commercialisation immédiate, les chercheurs estiment qu’elle pourrait être disponible dans des appareils du commerce d’ici une décennie. Les applications potentielles incluent des communications holographiques via la 6G, ainsi que des expériences immersives dans l’éducation, le divertissement et les métiers créatifs (oui, à ce que vous pensez aussi…). Felix Heide, l’un des principaux contributeurs à cette recherche, affirme que cette innovation pourrait rendre les dispositifs de réalité virtuelle et augmentée beaucoup plus fins et donc réellement portables au quotidien.