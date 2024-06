Razr+ : un leak vidéo dévoile un téléobjectif, et évidemment de l’IA

A quelques jours de sa présentation officielle, un leak vidéo (en fait un spot commercial du produit) confirme le design du Razr+ et surtout dévoile de toutes nouvelles spécifications absentes de la génération précédente. Partagée sur X par un certain @MysteryLupin, la vidéo montre un appareil au design à priori très proche de celui de son prédécesseur, mais ce sont les specs affichées qui font ici toute la différence. On sait désormais que le Razr+ sera à la norme IPX8 (Motorola parle de « protection sous-marine »), ce qui devrait le protéger des éclaboussures ou d’une immersion non prolongée, mais pas forcément à la poussière (le Razr précédent était à la norme IP52).

flip the script pic.twitter.com/MBI8YQj229 — Arsène Lupin (@MysteryLupin) June 19, 2024

L’autre gros changement, c’est la présence d’un téléobjectif sur le bloc photo, chose rare sur ce type d’appareil pliable (et encore plus au format « clamshell »). Espérons tout de même que Motorola aura gardé le capteur ultra large qui était déjà sur le précédent modèle. Enfin, et ce n’est plus une surprise dans le contexte actuel, le Razr+ disposera de fonctions d’IA grâce à son LLM maison Moto AI. Aucune fonction spécifique n’est décrite dans le spot, mais la keynote du 25 juin devrait livrer les derniers détails.