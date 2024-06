Qualcomm verse 75 millions de dollars à ses actionnaires… dans des conditions très particulières

C’est presqu’inespéré : les actionnaires de Qualcomm ont réussi là où Apple et les régulateurs gouvernementaux du monde entier ont échoué, c’est à dire faire payer Qualcomm pour ses coûts de licence particulièrement élevés et ses pratiques commerciales « limites ». Un document de justice stipule en effet que Qualcomm a accepté de verser 75 millions de dollars pour régler un litige initié par ses propres actionnaires ! Ces derniers accusaient Qualcomm de les avoir trompés sur ses pratiques commerciales, ce qui aurait eu pour conséquence d’artificiellement gonfler le cours de l’action. Qualcomm aurait ainsi laissé dans le flou sa gestion particulièrement opaque et agressive de sers licences de brevets. Pour rappel, le fondeur s’est fait une spécialité de proposer ses licences de brevets FRAND à des prix prohibitifs ou d’assortir la signature d’un accord de licence d’une obligation d’achat de ses puces Snapdragon.

Malgré les plaintes d’Apple, de la FTC et d’autres régulateurs nationaux contre ces pratiques commerciales douteuses, Qualcomm a toujours obtenu gain de cause à la toute fin des procédures judiciaires. Ces victoires ont de facto rendu les plaintes des actionnaires moins crédibles, le cours de l’action Qualcomm n’étant donc pas « artificiellement » gonflé par des méthodes déloyales sur les licences de brevets (du moins si l’on prend en considération les décisions de justice passées). Dans ces conditions, l’arrangement financier décidé par Qualcomm apparait comme une aubaine inespérée pour les actionnaires. Le fondeur aura sans doute considéré qu’il valait mieux ne pas humilier juridiquement ses propres actionnaires et risquer de se mettre à dos de potentiels futurs investisseurs. Un geste d’apaisement en quelque sorte…