Sonos suggère la vente de données d’utilisateurs après un changement de politique

Sonos a changé sa politique de confidentialité et ne fait plus mention au fait qu’il ne vend pas les données de ses utilisateurs. Le changement concerne une seule ligne, mais il est notable.

Le changement concerne au moins la politique de confidentialité de Sonos aux États-Unis. Jusqu’à présent, on pouvait lire un paragraphe dont la première ligne était : « Sonos ne vend pas et ne vendra pas les informations personnelles de ses clients ». C’était le cas en 2023. Avec la nouvelle politique de confidentialité, cette phrase a disparu.

En France, elle est toujours présente. Que ce soit pour la politique de 2023 ou de 2024, on peut lire :

Sonos ne vend pas et ne vendra jamais les informations personnelles de ses clients. Nous souhaitons que vous compreniez que les informations sur nos clients jouent un rôle important dans notre activité. Nous divulguons uniquement vos données conformément aux dispositions de la présente Déclaration. Nous pouvons partager des informations avec les types de tiers suivants.

D’autres pays y font également mention. Mais aux États-Unis, la ligne a bel et bien été retirée. Pourquoi ? La marque ne dit rien publiquement à ce sujet et ne réagit pas après la sollicitation de certains médias.

La modification de la politique de confidentialité a suscité des commentaires de la part de clients de Sonos qui sont devenus de plus en plus mécontents de l’entreprise au cours des derniers mois. En mai, Sonos a lancé une nouvelle application qui a été largement critiquée pour l’absence d’une longue liste de fonctionnalités telles que l’édition d’une liste de chansons, la gestion de playlists, la lecture aléatoire d’une bibliothèque musicale et bien d’autres encore.