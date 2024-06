Il faut de tout pour faire un monde, mais on aura du mal à ne pas y voir le signe d’une baisse du niveau d’exigence. Nos confrères d’Engadget ont eu l’oeil : un jeu baptisé Banana (ça commence mal) est actuellement à la troisième place de la plateforme Steam avec pas moins de 400 000 joueurs environ en simultané. Le « jeu » consiste pourtant uniquement à cliquer comme un « guedin » sur une banane affichée sur un écran statique. Au bout d’un certain nombre de clics, le « joueur » peut recevoir une récompense, sous la forme de stickers virtuels… de bananes bien sûr.

Là est l’astuce : ces bananes à collectionner peuvent ensuite être revendues sur le marché Steam et rapporter du vrai argent cette fois. La garant majorité des bananes se négocie à 0,02 dollars l’unité, mais certains stickers particulièrement rares se négocient autour des 400 dollars. L’argent récolté reste sur le compte Steam et peut ensuite être utilisé pour acheter des jeux. On en est là.

Bref, il semble que des centaines de milliers de joueurs Steam sont à ce point fauchés qu’ils sont prêts à passer des heures à cliquer une pauvre banane (même pas joliment représentée) pour récupérer quelques malheureux dollars. A priori, il n’y a rien d’illégal là dedans, et l’on voit d’ailleurs mal comment les développeurs récupèrent leur part dans cette affaire. Ces derniers ne semblent pas se soucier de rentabilité et annoncent qu’il sera bientôt possible de modifier l’apparence de la banane que l’on clique, histoire sans doute de moins s’ennuyer.