Galaxy Z Fold 6 : après les prix, les specs en fuite (Snapdragon 8 Gen 3, dalle Dynamic AMOLED, APN 50 Mpx, etc.)

Pressenti pour être disponible sur le marché aux alentours du 10 juillet (date du prochain Samsung Unpacked qui se déroulera à Paris), le Galaxy Z Fold 6 n’aura plus grand chose à dévoiler au rythme actuel des fuites. Après les tarifs du smartphone, le site Smartprix nous livre les specs quasi complètes de l’appareil, et comme on peut s’en douter, il y a du lourd au menu. Le Galaxy Z Fold 6 serait donc équipé d’un écran externe Dynamic AMOLED 2x de 6,3 pouces au taux de rafraichissement de 120 Hz et à la résolution 2376 x 968 pixels, d’une dalle interne pliable de 7,6 pouces à la résolution 2 160 x 1 865 pixels, d’une puce Snapdragon 8 Gen 3 avec des éléments « custom » pour le Z Fold 6, de 12 Go de RAM, d’une batterie 4400 mAh (comme sur le Fold 5) et de capacités de stockage 256 Go, 512 Go et 1 To.

Concernant le bloc photo, on rependrait les mêmes specs que pour le Z Fold 5, soit un capteur principal 50 megapixels accompagné un objectif ultra-large 12 mégapixels et un téléobjectif 10 mégapixels. Pour rappel, et toujours selon le site Smartprix, le tarif du Galaxy Z Fold 6 devrait démarrer à 1899 dollars, soit 100 dollars de plus que le modèle précédent.