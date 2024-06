Galaxy Z Fold 6 : un prix de nouveau en hausse et de nouveaux coloris

Il va falloir être gentil avec son banquier. Samsung a lancé son tout premier Galaxy Fold au prix de 1980 dollars, avant de drastiquement baisser la note avec les modèles Fold 3, Fold 4 et Fold 5, tous proposés au prix de 1799 dollars. Malheureusement pour le consommateur final, le tarif du smartphone pliable devrait repartir à la hausse si l’on en croit le site SmartPrix, qui rapporte que le Galaxy Z Fold 6 démarrerait au prix de 1899,99 dollars pour le modèle doté de 256 Go, soit tout de même une augmentation de 100 dollars par rapport au modèle précédent ! Cette hausse tarifaire concernerait aussi le modèle 512 Go qui passerait à 2019,99 dollars ainsi que le modèle 1 To, qui culminerait à 2259,99 dollars.

Cette augmentation de prix est d’autant plus étonnante que la concurrence n’a cessé de baisser ses tarifs, qu’il s’agisse de Huawei, OnePlus ou Honor. Espérons que cette douloureuse se justifie par des améliorations techniques sensibles. La fuite du jour concerne plutôt de nouveaux coloris (Marine, « Silver Shadow » et Rose), ce qui ne constitue évidemment pas une raison suffisante pour rajouter 100 dollars de plus à la note.