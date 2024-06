La série The Boys n’ira pas au delà de la cinquième saison

Les meilleures choses ont une fin. La série The Boys, sans aucun doute l’un des meilleurs programmes d’Amazon Prime Video, n’ira pas au delà de la cinquième saison. Eric Kripke, le showrunner de la série, l’a confirmé sur X : « La première semaine de la saison 4 de Boys est le bon moment pour l’annoncer : la saison 5 sera la dernière saison. Ça a toujours été mon plan, je devais juste être prudent jusqu’à ce que j’obtienne l’accord final de Vought. Je suis ravi d’amener l’histoire à un point culminant sanglant, épique et humide. Regardez la saison 4 dans 2 JOURS, car la fin a commencé ! »

Bonne nouvelle donc, la série The Boys ne rejoindra pas la cohorte des séries trop longues pour leur propre bien, ou trop courtes parce que les dirigeants du service de streaming ont fait passer les intérêts financiers devant toute considération artistique (arrêter brutalement une superbe série devrait être passible de trois tours de stade à cloche pied et avec des punaises dans les chaussures). Jusqu’ici, les 3 premières saisons ont assuré un très haut niveau de qualité avec quelques séquences inoubliables (et très loin du politiquement correct de l’époque), un contenu tout à fait digne du comics de Garth Ennis et Darick Robertson. Espérons que la saison 4, qui démarre le 13 juin, saura tenir la même cadence.