Après la PS5 et les Xbox Series, la Nintendo Switch coupe à son tour les ponts avec X

Les trois principaux fabricants de consoles ont donc coupé tout lien avec le réseau social X. Depuis hier 10 juin, Nintendo a supprimé le support de l’intégration de sa Switch avec X. En d’autres termes, il n’est plus possible de relier sa Nintendo Switch à son compte X ou de publier directement sur X des screenshots de jeux Switch. La mise à jour 18.1.0 concerne d’ailleurs essentiellement ce désengagement du réseau social supervisé par Elon Musk.

Nintendo avait annoncé cette rupture le mois dernier, mais n’a toujours pas fourni les raisons de cette décision. On reste tout autant dans le flou concernant Xbox, qui depuis avril ne peut plus être rattachée à X. Sony de son côté a coupé les ponts avec X depuis le mois de novembre 2023, le fabricant évoquant alors des soucis de mises à jour d’API. Bref, les poids lourds du JV ne veulent plus rien avoir à faire avec X, et l’on peut légitimement se demander si cette mise à l’écart n’aurait pas quelques chose à voir avec l’évolution très particulière de X depuis sa reprise en main par Elon Musk.