Nokia réalise le premier appel téléphonique immersif en audio spatial

Nokia se félicite aujourd’hui d’avoir réalisé le premier appel téléphonique immersif grâce à l’audio spatial. Certaines personnes connaissent déjà le concept, étant donné que l’audio spatial est disponible sur des plateformes de streamong comme Apple Music et Netflix.

Nokia a réalisé le premier appel audio et vidéo utilisant l’audio spatial 3D sur un réseau cellulaire à l’aide du codec 3GPP Immersive Video and Audio Services (IVAS), qui permet aux appelants d’entendre « le son dans l’espace en temps réel ».

Le codec IVAS fait partie de la 5G Advanced, une mise à niveau prochaine des réseaux 5G qui offrira des débits plus élevés, une meilleure efficacité énergétique, un positionnement cellulaire plus précis et d’autres éléments. Actuellement, tous les appels téléphoniques passés sur un réseau cellulaire sont monophoniques, c’est-à-dire que le son est compressé sur un seul canal. L’audio spatial, quant à lui, donne l’impression que les sons proviennent de différentes directions puisqu’ils sont diffusés sur plusieurs canaux.

L’IVAS devrait permettre les appels téléphoniques en audio spatial sur la vaste majorité des smartphones qui ont au moins deux micros, a fait savoir Nokia à Reuters. « C’est en train d’être standardisé. Les fournisseurs de réseaux, les fabricants de puces et les fabricants de téléphones peuvent donc commencer à l’intégrer dans leurs produits », a ajouté Jenni Lukander, le dirigeant de Nokia.

Malgré l’optimisme de Nokia, il faudrait en réalité attendre encore quelques années avant de réellement profiter de ces appels téléphoniques immersifs.