Netflix ajoute l’audio spatial à des centaines de films et séries

Netflix avait déjà testé l’audio spatial, notamment sur Stranger Things, et voilà que la fonctionnalité sonore est maintenant disponible sur plus de 700 films et séries. C’est valable dans le monde entier, et ce dès aujourd’hui.

L’audio spatial offre une expérience immersive sur tous les appareils, sans équipement supplémentaire. Il est à présent disponible pour plus de 700 programmes parmi les plus regardés, dont Stranger Things, The Watcher, Mercredi et Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés. D’autres programmes vont prochainement s’ajouter à la liste, dont You, Toi chez moi et vice versa, Luther : Soleil déchu et Tour de France.

La liste complète des 700 films et séries qui profitent de la fonctionnalité n’est pas partagée par Netflix, mais il suffit de repérer le badge « Audio spatial » sur les fiches de chaque programme pour savoir si le support est présent. À noter qu’il est également possible de faire la recherche « Audio spatial » sur le service de streaming pour découvrir les programmes compatibles.

L’audio spatial est une fonctionnalité qui permet d’émuler un son surround immersif par le biais de haut-parleurs stéréo ou d’un casque sur une gamme d’appareils — y compris les téléviseurs, les ordinateurs, les tablettes et les smartphones — sans nécessiter d’équipement audio spécialisé. L’audio spatial ne profitera probablement pas aux personnes qui utilisent des systèmes de son multicanaux, mais la fonctionnalité devrait apporter une amélioration notable aux autres.

Un point à prendre en compte : Netflix limite l’audio spatial à son abonnement le plus cher, à savoir l’offre Premium à 17,99€/mois qui propose le support de la 4K et l’usage sur quatre appareils à la fois.