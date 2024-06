La NASA cherche un moyen de ramener des échantillons de Mars… avec l’aide de 7 entreprises américaines

Malgré le déroulement en cours des missions Artemis (qui se concluront normalement par le retour d’astronautes sur la Lune), la NASA ne perd pas de vue la planète rouge. L’agence spatiale américaine a ainsi sélectionné 7 sociétés US dont SpaceX, Blue Origin et Lockheed Martin, qui devront plancher sur la meilleure façon de rapatrier sur Terre des échantillons de Mars. La NASA avait initialement reçu 48 soumissions de projet au mois d’avril dernier et a donc choisi de privilégier au final 7 entreprises. Outre les trois sociétés citées ci-dessus, le reste de la liste comprend Aerojet Rocketdyne, Quantum Space, Northrop Grumman et Wittinghill Aerospace.

Chacune de ces 7 sociétés recevra un joli chèque d’1,5 million de dollars pour plancher durant 90 jours sur la solution la plus adéquate dans le cadre du projet Mars Sample Return. L’objectif est principalement de récupérer sur Terre les nombreux échantillons martiens récoltés par le Rover Perseverance. « Mars Sample Return sera l’une des missions les plus complexes jamais entreprises par la NASA, et il est essentiel que nous la menions plus rapidement, avec moins de risques et à moindre coût », a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson. « Je suis ravi de voir la vision présentée par ces entreprises, centres et partenaires alors que nous recherchons des idées nouvelles, passionnantes et innovantes pour découvrir les grands secrets cosmiques de la planète rouge. »

Sachant que le Mars Sample Return est un projet issu d’un partenariat avec l’ESA (agence spatiale européenne), il est tout de même dommage qu’aucune des entreprises retenues ne soit européenne.