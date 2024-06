L’app d’actualités NewsBreak est accusée de publier de fausses histoires fictives conçues par l’IA

NewsBreak, une application d’actualités gratuite particulièrement populaire aux États-Unis, est accusée de diffuser depuis 3 ans de fausses histoires fictives écrites par l’IA, des récits publiés aux cotés de news provenant cette fois de sources d’information légitimes comme CNN ou Reuters. L’un de ces récits prétend ainsi qu’il y a eu une fusillade à Bridgeton (New Jersey) la veille de Noël, un évènement qui ne s’est en fait jamais produit ! Cet article erroné a été retiré quatre jours plus tard après que la police du New Jersey a démenti l’info. D’autres inexactitudes portent sur des horaires incorrects pour un événement de distribution alimentaire au Colorado, ce qui a entraîné le renvoi des personnes qui s’étaient déplacées à tord, ou bien encore sur une clinique de soins des pieds en Pennsylvanie… totalement imaginaire. Le style de ces articles donne de plus nettement l’impression que ces derniers ont été rédigés par une IA, ce qui aujourd’hui serait techniquement tout à fait possible.

Malgré l’accumulation des plaintes, NewsBreak a souvent tardé à répondre. En mars, l’application a ajouté un avertissement sur sa page d’accueil reconnaissant les erreurs potentielles dans son contenu. NewsBreak a également été accusé de violation de droits d’auteur après avoir copié mot pour mot des articles sans autorisation préalable, et a dû réglé à l’amiable plusieurs affaires de ce genre avec au moins deux publications. Ces dérapages n’empêchent pas NewsBreak de rester l’application d’actualités la plus téléchargée aux États-Unis, cette dernière étant utilisée principalement par des femmes de plus de 45 ans vivant en banlieue et en zones rurales.

NewsBreak a été lancée en tant que filiale de la société chinoise Yidian, bien que Yidian ne soit plus en rapport avec l’application. L’investisseur principal de l’application est IDG Capital, une société basée à Pékin et liée à l’armée chinoise. Malgré cette origine chinoise, NewsBreak se présente comme une entreprise américaine avec des investisseurs américains, alors que ses algorithmes sont principalement gérés par des ingénieurs situés en Chine. Le CEO de NewsBreak, Jeff Zheng, assure que tout est en conformité avec les lois américaines sur les données et la vie privée, et que le personnel chinois ne peut accéder qu’à des données anonymes stockées sur des serveurs basés aux États-Unis.